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3 часа назад

Массовое ДТП произошло на Каширском шоссе в Москве

Газета.Ruиещё 2

В Москве на Каширском шоссе столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Массовое ДТП произошло на Каширском шоссе в Москве
Фото: TelegramTelegram

«На Каширском шоссе (в районе вл. 80А) в первой и частично второй полосе столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Судя по фото, в аварию попали несколько автомобилей такси. Движение автотранспорта в районе ДТП затруднено, транспорт может ехать по трем полосам. Водителям рекомендуется искать пути объезда проблемного участка шоссе.

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