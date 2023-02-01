Массовое ДТП произошло на Каширском шоссе в Москве

В Москве на Каширском шоссе столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«На Каширском шоссе (в районе вл. 80А) в первой и частично второй полосе столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.
Судя по фото, в аварию попали несколько автомобилей такси. Движение автотранспорта в районе ДТП затруднено, транспорт может ехать по трем полосам. Водителям рекомендуется искать пути объезда проблемного участка шоссе.