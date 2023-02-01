«КамАЗ» насмерть задавил мужчину в Москве

Водитель «КамАЗа» переехал 56-летнего мужчину на Ижорской улице. Потерпевший скончался на месте Об этом «Вечерней Москве» в среду, 1 февраля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

— Прокуратура Северного административного округа контролирует расследование всех обстоятельств ДТП, принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела и привлечение виновного лица к ответственности, — заявила она.

Сам инцидент попал на видео. На кадрах видно, как грузовик задевает идущего рядом мужчину, и тот падает прямо под колеса.

До этого сообщалось, что в Туле произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, в результате чего погибли девять человек.