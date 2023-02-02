В Сочи Ford Mustang протаранил рейсовый автобус

Авария с участием автомобиля Ford Mustang и пассажирского автобуса произошла в Сочи. Об этом сообщает региональное МВД. Инцидент произошел накануне вечером.
«Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Ford Mustang, двигаясь по ул. Донская со стороны мкр. «Мамайка» в сторону Краснодарского кольца, не справился с управлением и столкнулся с движущимся во встречном направлении рейсовым автобусом (маршрут 81)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ДТП пострадали водитель и пассажир Ford Mustang. Травмы также получили трое пассажиров автобуса. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего ДТП.
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