В Сочи Ford Mustang протаранил рейсовый автобус

«Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Ford Mustang, двигаясь по ул. Донская со стороны мкр. «Мамайка» в сторону Краснодарского кольца, не справился с управлением и столкнулся с движущимся во встречном направлении рейсовым автобусом (маршрут 81)», — говорится в сообщении.