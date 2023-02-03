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4 часа назад

Десять автомобилей столкнулись на путепроводе в Калуге

Газета.Ruиещё 2

В Калуге десять автомобилей столкнулись на путепроводе на улице Московской. Об этом сообщает паблик «Дорожный Дозор Калуга» в социальной сети «Вконтакте».

Десять автомобилей столкнулись на путепроводе в Калуге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным паблика, в результате столкновения на месте аварии образовалась длинная пробка. Участниками ДТП стали несколько отечественных автомобилей и иномарок. У всех машин повреждены детали кузова. О том, пострадал ли кто нибудь из водителей неизвестно.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, пожарная машина, а также медики.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли в Ульяновской области автомобиль ВАЗ-2114, который в конце января угнали в городе Сызрани Самарской области.

ДТП,ГИБДД,
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