Десять автомобилей столкнулись на путепроводе в Калуге

В Калуге десять автомобилей столкнулись на путепроводе на улице Московской. Об этом сообщает паблик «Дорожный Дозор Калуга» в социальной сети «Вконтакте».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным паблика, в результате столкновения на месте аварии образовалась длинная пробка. Участниками ДТП стали несколько отечественных автомобилей и иномарок. У всех машин повреждены детали кузова. О том, пострадал ли кто нибудь из водителей неизвестно.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, пожарная машина, а также медики.