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3 часа назад

В Новосибирской области мужчина угнал автомобиль местной жительницы и попал на нем в ДТП

Прецедент ТВиещё 4

В Новосибирской области мужчина угнал автомобиль местной жительницы и попал на нем в ДТП.

Под Новосибирском мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел 23 января в Калининском районе. Мужчина зашел в банный комплекс, увидел на стойке регистрации ключи от автомобиля и угнал со стоянки транспортное средство.

Позже угонщик попал в ДТП в Кольцово: наехал в снежный вал и не смог сдвинуться с места. Иномарку он бросил и попытался скрыться на территории садового общества. Для маскировки он просило у местных жителей сменную одежду. На место прибыли полицейские, которые предложили проехать с ними в отдел для дачи объяснений, однако он попытался скрыться, но был задержан.

Подозреваемым оказался 41-летний житель ранее судимый житель Мошковского района.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее «Прецедент» писал, что глава СК Бастрыкин заинтересовался разрушением Военного городка 17. В Новосибирской области под колесами поезда погиб житель Алтайского края. В Новосибирской области задержали экс-сотрудницу «Почты России», подозреваемую в хищении 4,5 миллионов.

ДТП,Почта России,
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