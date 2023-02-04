Под Новосибирском мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП

Позже угонщик попал в ДТП в Кольцово: наехал в снежный вал и не смог сдвинуться с места. Иномарку он бросил и попытался скрыться на территории садового общества. Для маскировки он просило у местных жителей сменную одежду. На место прибыли полицейские, которые предложили проехать с ними в отдел для дачи объяснений, однако он попытался скрыться, но был задержан.