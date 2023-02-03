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19 минут назад

Массовое ДТП с бензовозами и школьным автобусом произошло на Сахалине

Газета.Ruиещё 1

Массовое ДТП с бензовозами и школьным автобусом произошло на Холмской трассе на острове Сахалин. По предварительным данным, в районе населенного пункта Чапланово, на скользкой трассе занесло легковой автомобиль Honda, который врезался в Газель, перевозившей детей в школу. Следом в аварию попали два бензовоза.

Массовое ДТП с бензовозами и школьным автобусом произошло на Сахалине
Фото: ТАССТАСС

В аварии пострадали два человека - взрослый и ребенок. 11 детей, находившихся в автобусе уносили подальше с от столкнувшихся бензовозов очевидцы и спасатели, пишет Telegram-канал "ЧП Сахалин". Организованы проверки в министерстве образования и прокуратуре. Следователи СК РФ возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Таиланде перевернулся школьный автобус, в этой аварии пострадали 22 ребенка.

ДТП,Honda,Следственный комитет,
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