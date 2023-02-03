В Белгороде рейсовый автобус врезался в здание станции скорой помощи

На Белгородском проспекте в Белгороде маршрутный автобус ПАЗ врезался в стену здания, сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД.

Фото: Телеграм-канал «Белгород — Молния» Телеграм-канал «Белгород — Молния»

«По предварительным данным, водитель 1972 года рождения следовал по маршруту 213», не справился с управлением и совершил наезд на здание. Как он пояснил, перед ним резко выехал автомобиль, и он пытался уйти от столкновения», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным ГИБДД, в автобусе ехали два пассажира, они не пострадали.