В Белгороде рейсовый автобус врезался в здание станции скорой помощи

На Белгородском проспекте в Белгороде маршрутный автобус ПАЗ врезался в стену здания, сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД.
«По предварительным данным, водитель 1972 года рождения следовал по маршруту 213», не справился с управлением и совершил наезд на здание. Как он пояснил, перед ним резко выехал автомобиль, и он пытался уйти от столкновения», — отмечается в сообщении ведомства.
По данным ГИБДД, в автобусе ехали два пассажира, они не пострадали.
В доме 55 по Белгородскому проспекту расположена станция скорой помощи, уточняет Telegram-канал «Белгород — Молния». Инцидент произошел около остановки «Скорая помощь». На фотографиях с места происшествия видно, что прежде чем врезаться в фасад, автобус проехал мимо входа в учреждение.