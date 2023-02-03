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39 минут назад

В Белгороде рейсовый автобус врезался в здание станции скорой помощи

Газета.Ruиещё 1

На Белгородском проспекте в Белгороде маршрутный автобус ПАЗ врезался в стену здания, сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД.

В Белгороде рейсовый автобус врезался в здание станции скорой помощи
Фото: Телеграм-канал «Белгород — Молния»Телеграм-канал «Белгород — Молния»

«По предварительным данным, водитель 1972 года рождения следовал по маршруту 213», не справился с управлением и совершил наезд на здание. Как он пояснил, перед ним резко выехал автомобиль, и он пытался уйти от столкновения», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным ГИБДД, в автобусе ехали два пассажира, они не пострадали.

В доме 55 по Белгородскому проспекту расположена станция скорой помощи, уточняет Telegram-канал «Белгород — Молния». Инцидент произошел около остановки «Скорая помощь». На фотографиях с места происшествия видно, что прежде чем врезаться в фасад, автобус проехал мимо входа в учреждение.

ДТП,ГИБДД,
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