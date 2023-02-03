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2 часа назад

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом увеличилось до семи, возбуждено уголовное дело

Газета.Ru

Число детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом, автомобилем и бензовозами в Холмском районе Сахалина, увеличилось до пяти. Также пострадали двое взрослых.

Массовое ДТП со школьниками на Сахалине: Число пострадавших возросло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В больницу были доставлены после ДТП восемь детей, пять из них явно имеют какие-то повреждения, рассказала ТАСС главный врач районной больницы Светлана Мищенко.

Она добавила, что все восемь детей сейчас осматриваются хирургами, травматологами и неврологами. Также в больницу пригласили медицинского психолога. В аварии пострадали двое взрослых, они находились в легковом автомобиле Honda. Автобус забирал утром детей в школу из сел Пожарское и Пятиречье. Далее он направлялся в село Чапланово Холмского района. В нем находились дети в возрасте от семи до 16 лет. Все они во время ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, а водитель соблюдал скоростной режим — не более 60 км/ч.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали школьники, рассказали пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области. Автомобиль столкнулся со школьной "Газелью", затем в это же ДТП попали два бензовоза.

ДТП,Honda,Следственный комитет,
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