Таксист протаранил автомобиль скорой помощи в Приморье

Автомобиль такси Toyota Prius въехал в машину скорой помощи в городе Артем Приморского края. Об этом сообщает региональное МВД.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости» Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

«Установлено, водитель Toyota Prius совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи Ford Transit. От удара Toyota Prius, изменив траекторию движения, наехал на пешехода, который находился на тротуаре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии пострадала пассажирка автомобиля скорой помощи и мужчина-пешеход. Они доставлены в больницу. Полиция выясняет причны и обстоятельства аварии.