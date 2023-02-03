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2 часа назад

В Приморье таксист протаранил автомобиль скорой помощи

Газета.Ruиещё 2

Автомобиль такси Toyota Prius въехал в машину скорой помощи в городе Артем Приморского края. Об этом сообщает региональное МВД.

Таксист протаранил автомобиль скорой помощи в Приморье
Фото:  Наталья Селиверстова/РИА «Новости» Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

«Установлено, водитель Toyota Prius совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи Ford Transit. От удара Toyota Prius, изменив траекторию движения, наехал на пешехода, который находился на тротуаре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии пострадала пассажирка автомобиля скорой помощи и мужчина-пешеход. Они доставлены в больницу. Полиция выясняет причны и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП с участием пяти легковых автомобилей произошло в Екатеринбурге.

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