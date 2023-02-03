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1 час назад

В Карелии автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП

Газета.Ru

Автомобиль с умершим за рулем водителем попал в аварию на трассе в Карелии. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии. Инцидент произошел 2 февраля на 5-м км автодороги «Медгора - Толвуя - Великая Губа».

Автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП в Карелии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По предварительным данным, 72 – летний водитель Chevrolet Niva во время движения автомобиля потерял сознание. В результате произошел съезд с проезжей части дороги в левый, по ходу движения, кювет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия врачи установили факт смерти автомобилиста. При этом медики не обнаружили у него телесных повреждений. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

ДТП,Chevrolet Niva,Chevrolet,ГИБДД,
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