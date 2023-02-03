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1 час назад

Пьяный водитель в Петербурге попытался дать взятку полицейскому и попал на видео

Никита Бородкин

В Санкт-Петербурге пьяный водитель попытался дать взятку полицейскому и попал на нагрудную камеру инспектора. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», правоохранитель остановил Maybach под управлением 57-летнего мужчины на проспекте Испытателей и почувствовал запах алкоголя.

Мужчина отказался проходить медосвидетельствование и попытался решить вопрос по-своему — достал две тысячных купюры и предложил «уладить ситуацию». Инспектор не подался на его предложение и тут же вывел преступника из машины, надев наручники.

Отмечается, что мужчина попадался на пьяном вождении по меньшей мере три раза. В 2021 году он даже получил уголовное наказание за повторное управление в нетрезвом виде. Теперь же водителю грозит сразу два дела — за мелкую взятку и вновь за пьяную езду.

ДТП,Видео,Maybach,
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