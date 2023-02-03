Пьяный водитель в Петербурге попытался дать взятку полицейскому и попал на видео

В Санкт-Петербурге пьяный водитель попытался дать взятку полицейскому и попал на нагрудную камеру инспектора. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», правоохранитель остановил Maybach под управлением 57-летнего мужчины на проспекте Испытателей и почувствовал запах алкоголя.

Мужчина отказался проходить медосвидетельствование и попытался решить вопрос по-своему — достал две тысячных купюры и предложил «уладить ситуацию». Инспектор не подался на его предложение и тут же вывел преступника из машины, надев наручники.