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4 часа назад

Четыре человека погибли в ДТП на российской трассе

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В Саратовской области утром 4 февраля столкнулись грузовой автомобиль и «Лада Ларгус», в результате чего погибли четыре человека, ехавших на медицинские процедуры, сообщает агентство «Регион64».

Четыре человека погибли в ДТП на российской трассе
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.comMaksim Konstantinov / Globallookpress.com

Авария произошла на трассе Самара — Пугачев в Балаковском районе. Погибли водитель и три пассажира легковушки. Кроме того, еще двое пассажиров «Лады» госпитализированы, из местной больницы их вертолетом санавиации доставили в Саратов.

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Министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что погибшие и пострадавшие в аварии ехали на гемодиализ в город Балаково.

По предварительным данным ГИБДД, ДТП случилось из-за выезда водителем «Ларгуса» на встречную полосу.

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