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3 часа назад

Водитель устроил стрельбу после ДТП с четырьмя машинами в Москве

Илья Родин

В столице на шоссе Энтузиастов произошло массовое ДТП. После аварии между водителями начался конфликт, который перерос в стрельбу, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Водитель устроил стрельбу после ДТП с четырьмя машинами в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в воскресенье, 5 февраля в районе дома 76/1 столкнулись четыре машины. Между владельцами поврежденных автомобилей начался конфликт.

Источник рассказал, что один из автолюбителей выстрелил в оппонента из пистолета Макарова.

Количество пострадавших в результате ДТП и стрельбы уточняется.

Ранее сообщалось, что в столичном банном клубе отдыхающие мужчины устроили стрельбу. Один из клиентов комплекса получил ранение в живот.

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