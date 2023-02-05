Водитель устроил стрельбу после ДТП с четырьмя машинами в Москве

В столице на шоссе Энтузиастов произошло массовое ДТП. После аварии между водителями начался конфликт, который перерос в стрельбу, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Отмечается, что в воскресенье, 5 февраля в районе дома 76/1 столкнулись четыре машины. Между владельцами поврежденных автомобилей начался конфликт.
Источник рассказал, что один из автолюбителей выстрелил в оппонента из пистолета Макарова.
Количество пострадавших в результате ДТП и стрельбы уточняется.
Ранее сообщалось, что в столичном банном клубе отдыхающие мужчины устроили стрельбу. Один из клиентов комплекса получил ранение в живот.