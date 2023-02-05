Водитель устроил стрельбу после ДТП с четырьмя машинами в Москве

В столице на шоссе Энтузиастов произошло массовое ДТП. После аварии между водителями начался конфликт, который перерос в стрельбу, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Отмечается, что в воскресенье, 5 февраля в районе дома 76/1 столкнулись четыре машины. Между владельцами поврежденных автомобилей начался конфликт.

Источник рассказал, что один из автолюбителей выстрелил в оппонента из пистолета Макарова.

Количество пострадавших в результате ДТП и стрельбы уточняется.