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26 минут назад

ДТП с грузовиком и двумя легковушками произошло на МКАД

Газета.Ru

В Москве грузовик врезался в попавший в ДТП легковой автомобиль, запись аварии опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП с грузовиком и двумя легковушками произошло на МКАД
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел на внутренней стороне 9-го км МКАД (в районе развязки с Лермонтовским проспектом). На кадрах видно, как один легковой автомобиль резко замедляется, после чего в него врезается идущая позади машина. Следом со второй легковушкой сталкивается белый грузовик, водитель которого не успел среагировать на аварию впереди.

На месте работают оперативные службы города, обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются. Движения в сторону развязки с Волгоградским проспектом нет по четырем полосам из шести.

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