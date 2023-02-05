ДТП с грузовиком и двумя легковушками произошло на МКАД

В Москве грузовик врезался в попавший в ДТП легковой автомобиль, запись аварии опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Инцидент произошел на внутренней стороне 9-го км МКАД (в районе развязки с Лермонтовским проспектом). На кадрах видно, как один легковой автомобиль резко замедляется, после чего в него врезается идущая позади машина. Следом со второй легковушкой сталкивается белый грузовик, водитель которого не успел среагировать на аварию впереди.
На месте работают оперативные службы города, обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются. Движения в сторону развязки с Волгоградским проспектом нет по четырем полосам из шести.