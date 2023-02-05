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1 час назад

Ростовский полицейский погиб в ДТП при погоне за нарушителем

ТАСС

Автомобиль с инспекторами ДПС, который преследовали нарушителя в Ростовской области, столкнулся с "Камазом", а затем опорой ЛЭП. В результате один полицейский погиб, его напарник госпитализирован, сообщили ТАСС в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области в воскресенье.

Полицейский погиб при погоне за нарушителем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 11:30 на улице Ленина в городе Морозовске инспекторы ДПС при преследовании водителя, который не выполнил законное требование об остановке, двигаясь с включенными проблесковыми маяками во встречном направлении на улице, где организовано одностороннее движение, допустили касательное столкновение с автомобилем "Камаз", который выезжал со второстепенной дороги. После патрульный автомобиль выехал на обочину и столкнулся с опорой ЛЭП", - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП погиб 32-летний лейтенант полиции, его 33-летний коллега госпитализирован. Автомобиль, который преследовали инспекторы, скрылся, ведутся его поиски.

ДТП,ГИБДД,
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