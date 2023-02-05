Полицейский погиб при погоне за нарушителем

"В 11:30 на улице Ленина в городе Морозовске инспекторы ДПС при преследовании водителя, который не выполнил законное требование об остановке, двигаясь с включенными проблесковыми маяками во встречном направлении на улице, где организовано одностороннее движение, допустили касательное столкновение с автомобилем "Камаз", который выезжал со второстепенной дороги. После патрульный автомобиль выехал на обочину и столкнулся с опорой ЛЭП", - сказал собеседник агентства.