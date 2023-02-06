Шварценеггер сбил велосипедистку

Американский актер Арнольд Шварценеггер стал участником дорожно-транспортного происшествия. Как пишет издание TMZ, 75-летний артист сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе утром в воскресенье, 5 февраля.

Инцидент произошел, когда Шварценеггер ехал на своем внедорожнике. По предварительной информации, женщина на велосипеде резко свернула на полосу перед автомобилем актера. Он нажал на тормоз, однако не успел остановиться и сбил велосипедистку.

Женщина попала с травмами в больницу, однако их тяжесть не уточняется. Велосипед помялся, но Шварценеггер лично отвез его в ремонт.