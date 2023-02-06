Шварценеггер сбил велосипедистку

Американский актер Арнольд Шварценеггер стал участником дорожно-транспортного происшествия. Как пишет издание TMZ, 75-летний артист сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе утром в воскресенье, 5 февраля.
Инцидент произошел, когда Шварценеггер ехал на своем внедорожнике. По предварительной информации, женщина на велосипеде резко свернула на полосу перед автомобилем актера. Он нажал на тормоз, однако не успел остановиться и сбил велосипедистку.
Женщина попала с травмами в больницу, однако их тяжесть не уточняется. Велосипед помялся, но Шварценеггер лично отвез его в ремонт.
Напомним, что год назад артист также попал в ДТП в Лос-Анджелесе. 21 января 2022 года бывший губернатор Калифорнии на своем внедорожнике Yukon врезался в легковой автомобиль, наехав на него и подмяв. В результате происшествия женщина, находившаяся за рулем легковушки, пострадала и попала в больницу. Шварценеггеру медицинская помощь не потребовалась.