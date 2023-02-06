Грузовой поезд протаранил легковой автомобиль на Кубани

Товарный поезд протаранил легковушку на железнодорожном перегоне «Курганинск — Андреевдмитриевка» на Кубани. Об этом сообщает kp.ru.
Инцидент произошел 6 февраля в 7:40. На переезд выехал легковой автомобиль. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но наезда на легковушку избежать не удалось. Схода с рельс локоматива и вагонов нет.
Искореженный автомобиль спустя пять минут удалось убрать с железнодорожных путей. В аварии, по предварительным данным, никто не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства произошедшей аварии.