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2 часа назад

Грузовой поезд протаранил легковой автомобиль на Кубани

Газета.Ru

Товарный поезд протаранил легковушку на железнодорожном перегоне «Курганинск — Андреевдмитриевка» на Кубани. Об этом сообщает kp.ru.

Грузовой поезд протаранил легковой автомобиль на Кубани
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел 6 февраля в 7:40. На переезд выехал легковой автомобиль. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но наезда на легковушку избежать не удалось. Схода с рельс локоматива и вагонов нет.

Искореженный автомобиль спустя пять минут удалось убрать с железнодорожных путей. В аварии, по предварительным данным, никто не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства произошедшей аварии.

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