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1 час назад

Объятый пламенем грузовик проехал по Биробиджану

Газета.Ruиещё 2

Грузовой автомобиль загорелся на ходу в Биробиджане. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Объятый пламенем грузовик проехал по Биробиджану
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ночное время при патрулировании улиц сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы заметили на выезде из города фуру, из-под кузова которой вырывались языки пламени. Водитель не знал о возгорании, поэтому продолжал движение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские остановили фуру и вызвали пожарных. Вместе с водителем грузовика инспекторы пытались потушить огонь, однако это не удалось. Подоспевший вовремя пожарный расчет полностью ликвидировал пожар.

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