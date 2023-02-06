Объятый пламенем грузовик проехал по Биробиджану

Грузовой автомобиль загорелся на ходу в Биробиджане. Об этом сообщает «МВД Медиа».

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«В ночное время при патрулировании улиц сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы заметили на выезде из города фуру, из-под кузова которой вырывались языки пламени. Водитель не знал о возгорании, поэтому продолжал движение», — говорится в сообщении.