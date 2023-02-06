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1 час назад

В Коми водителя задавил собственный автомобиль

Газета.Ru

В Республике Коми автомобилист попал под колеса своей же машины, сообщили в УГИБДД МВД по республике, передает «Комиинформ».

В Коми водителя задавил собственный автомобиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в селе Выльгорт 5 февраля с владельцем Lada Vesta. 58-летний мужчина оставил автомобиль на задней передаче и вышел из салона, чтобы вытолкать машину из снега. Легковушка, не поставленная на тормоз, покатилась назад и наехала прямо на водителя.

Автомобилиста госпитализировали, у мужчины диагностировали ряд травм, в том числе обширную лоскутно-рваную рану бедра, закрытый перелом внутренней лодыжки и ссадины коленей.

ДТП,Lada Vesta,Lada,ГИБДД,
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