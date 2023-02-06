В Воронеже водитель джипа устроил стрельбу из фейерверков по машине ДПС, пытаясь скрыться от погони. Об этом пишет Газета.Ru.

Инцидент произошел утром 6 февраля. Сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль «Ленд Крузер», однако водитель попытался скрыться. За машиной отправились несколько экипажей, мужчина, пытаясь уйти от преследования, открыл стрельбу по полицейским из фейерверков.

Когда мужчину удалось задержать, в автомобиле обнаружили редкого дикого хищника — каракала. Почему водитель пытался скрыться и что делал редкий кот в машине предстоит выяснить следствию.