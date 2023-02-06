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1 час назад

Водитель открыл стрельбу из фейерверка по полицейским в Воронеже

Елена Прошина

В Воронеже водитель джипа устроил стрельбу из фейерверков по машине ДПС, пытаясь скрыться от погони. Об этом пишет Газета.Ru.

Инцидент произошел утром 6 февраля. Сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль «Ленд Крузер», однако водитель попытался скрыться. За машиной отправились несколько экипажей, мужчина, пытаясь уйти от преследования, открыл стрельбу по полицейским из фейерверков.

Когда мужчину удалось задержать, в автомобиле обнаружили редкого дикого хищника — каракала. Почему водитель пытался скрыться и что делал редкий кот в машине предстоит выяснить следствию.

Ранее в Благовещенске ночная погоня за нарушителем ПДД закончилась стрельбой. Инцидент произошел в ночь на 3 февраля. ГИБДД попытались остановить автомобиль Toyota Crown, однако тот проигнорировал и попытался скрыться. Пытаясь уйти от преследования, нарушитель создавал на дороге опасные ситуации, из-за чего полицейским пришлось применить оружие.

ДТП,Видео,Toyota Crown,Toyota,ГИБДД,
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