Автомобиль столкнулся со столбом на съезде с СВХ в Москве

На съезде с внутренней стороны Северо-Восточной хорды (СВХ) на Щелковское шоссе в направлении Московской области в районе Вернисажной улицы, вл11 легковой автомобиль столкнулся со столбом, сообщили в ночь на вторник, 7 февраля, в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы (Дептранс).

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

По информации ведомства, на месте инцидента работают столичные оперативные службы. Обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших в данный момент уточняются, движение не затруднено, говорится на канале Дептранс. Оперативно в Telegram.