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2 часа назад

Автомобиль столкнулся со столбом на съезде с СВХ в Москве

Вечерняя Москваиещё 4

На съезде с внутренней стороны Северо-Восточной хорды (СВХ) на Щелковское шоссе в направлении Московской области в районе Вернисажной улицы, вл11 легковой автомобиль столкнулся со столбом, сообщили в ночь на вторник, 7 февраля, в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы (Дептранс).

Автомобиль столкнулся со столбом на съезде с СВХ в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

По информации ведомства, на месте инцидента работают столичные оперативные службы. Обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших в данный момент уточняются, движение не затруднено, говорится на канале Дептранс. Оперативно в Telegram.

Вечером в понедельник, 6 февраля, в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что на внутренней стороне 96-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги водитель грузового автомобиля наехал на легковушку.

ДТП,Авария на МКАД,
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