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1 час назад

На МКАД перевернулась фура с мясом: погиб водитель

Свободная пресса

На МКАД перевернулась груженая мясом фура.

На МКАД перевернулась фура с мясом: погиб водитель
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла на первом километре кольцевой дороги.

Перевернулась фура, перевозившая свиные туши. Водитель грузовика скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Свободная пресса» писала, что в Иркутской области при столкновении фуры и внедорожника погибли два человека. Трагедия произошла на трассе Р-255 «Сибирь». Известно, что после столкновения транспортные средства загорелись.

В настоящее время правоохранители выясняют все причины смертельной аварии.

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