На МКАД перевернулась фура с мясом: погиб водитель

На МКАД перевернулась груженая мясом фура.
Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла на первом километре кольцевой дороги.
Перевернулась фура, перевозившая свиные туши. Водитель грузовика скончался на месте.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Свободная пресса» писала, что в Иркутской области при столкновении фуры и внедорожника погибли два человека. Трагедия произошла на трассе Р-255 «Сибирь». Известно, что после столкновения транспортные средства загорелись.
В настоящее время правоохранители выясняют все причины смертельной аварии.