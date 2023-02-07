На МКАД перевернулась фура с мясом: погиб водитель

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Свободная пресса» писала, что в Иркутской области при столкновении фуры и внедорожника погибли два человека. Трагедия произошла на трассе Р-255 «Сибирь». Известно, что после столкновения транспортные средства загорелись.