В башкирском городе Белебее 18-летний водитель за рулем ВАЗ-2112 сбил 10-летнюю школьницу, перебегавшую дорогу. Видео с моментом происшествия опубликовал главный инспектор регионального ГИБДД Владимир Севастьяновв своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как женщина с двумя девочками переходят дорогу. Россиянка замечает приближающуюся по дальней полосе машину и успевает задержать одного из детей за руку. Вторая школьница в это время пытается перебежать проезжую часть, но не успевает. В результате автомобиль сбивает третьеклассницу и протаскивает несколько метров на капоте.
Севастьянов обращает внимание, что, по предварительным данным, девочка перебегала дорогу в неположенном месте. После ДТП ребенка госпитализировали. Полиция проводит проверку.
Ранее в Уфе женщина за рулем Opel Antara сбила мать с четырехлетней девочкой, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Очевидцы сняли место происшествия на видео. На кадрах видно, как пострадавшая женщина сидит на проезжей части, прижав к себе ребенка. Россиянку с дочерью доставили в больницу.