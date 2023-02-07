Московский таксист накопил штрафов на 800 тысяч рублей за незаконную остановку и стоянку у станций Московского метрополитена. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок», накануне мужчину без лицензии на перевозки задержали неподалеку от станции метро «Улица Академика Янгеля».

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Сейчас с таксистом работают полицейские и приставы — должник должен оплатить штрафы. Его автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

В ГКУ подчеркнули, что водители такси без лицензии часто нарушают правила дорожного движения, не проходят медицинские проверки, увеличивают стоимость во время поездок и некорректно ведут себя с пассажирами. Обращение к ним за услугами может быть опасным для жизни.