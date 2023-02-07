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1 час назад

Пьяный подросток попал в тяжелое ДТП из-за желания впечатлить подругу

Газета.Ruиещё 5

В Каменске-Уральском Свердловской области 17-летний молодой человек с 19-летней девушкой на пассажирском сиденье выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Газель», сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция 66». Молодые люди катались на автомобиле «Лада», принадлежащем общему знакомому.

Пьяный подросток попал в тяжелое ДТП из-за желания впечатлить подругу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В результате ДТП травмы получили 17-летний водитель ВАЗ и 19-летняя девушка-пассажир. Девушка в тяжелом состоянии находится в реанимации, а подросток с переломом костей таза и правой голени госпитализирован в травматологическое отделение», — отмечается в сообщении.

Ни водитель, ни пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, у молодого человека наблюдались признаки опьянения. Уточняется, что несовершеннолетний водитель неоднократно привлекался к ответственности за управление автомобилями, а в мае 2022 года стал виновником ДТП, в котором двое несовершеннолетних получили травмы.

Юноша угнал машину, чтобы впечатлить свою знакомую, уточняет РЕН ТВ.

ДТП,Lada,
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