Пьяный подросток попал в тяжелое ДТП из-за желания впечатлить подругу

В Каменске-Уральском Свердловской области 17-летний молодой человек с 19-летней девушкой на пассажирском сиденье выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Газель», сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция 66». Молодые люди катались на автомобиле « Лада », принадлежащем общему знакомому.

«В результате ДТП травмы получили 17-летний водитель ВАЗ и 19-летняя девушка-пассажир. Девушка в тяжелом состоянии находится в реанимации, а подросток с переломом костей таза и правой голени госпитализирован в травматологическое отделение», — отмечается в сообщении.

Ни водитель, ни пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, у молодого человека наблюдались признаки опьянения. Уточняется, что несовершеннолетний водитель неоднократно привлекался к ответственности за управление автомобилями, а в мае 2022 года стал виновником ДТП, в котором двое несовершеннолетних получили травмы.