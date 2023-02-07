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1 час назад

В Йошкар-Оле пьяный водитель снегохода устроил гонки с полицией

Газета.Ru

В Йошкар-Оле после погони на городских улицах сотрудники ДПС задержали водителя снегохода с признаками опьянения, сообщает «МВД Медиа».

Пьяный водитель снегохода устроил гонки с полицией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во время преследования управлявший гусеничной техникой мужчина неоднократно нарушал ПДД, создавая угрозу жизни и безопасности других участников движения. Выезжал на встречку, вилял по полосе, на высокой скорости проезжал перекрестки со второстепенной дороги, налетал на обочины», — отмечается в сообщении МВД.

В результате 39-летний водитель снегохода наехал на снежный вал и остановился. Полицейские задержали мужчину, который отказался от освидетельствования на состояние опьянения. В его отношении составлено 6 административных протоколов.

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