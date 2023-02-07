Пьяный водитель снегохода устроил гонки с полицией

«Во время преследования управлявший гусеничной техникой мужчина неоднократно нарушал ПДД, создавая угрозу жизни и безопасности других участников движения. Выезжал на встречку, вилял по полосе, на высокой скорости проезжал перекрестки со второстепенной дороги, налетал на обочины», — отмечается в сообщении МВД.