Пьяный водитель снегохода устроил гонки с полицией

В Йошкар-Оле после погони на городских улицах сотрудники ДПС задержали водителя снегохода с признаками опьянения, сообщает «МВД Медиа».
«Во время преследования управлявший гусеничной техникой мужчина неоднократно нарушал ПДД, создавая угрозу жизни и безопасности других участников движения. Выезжал на встречку, вилял по полосе, на высокой скорости проезжал перекрестки со второстепенной дороги, налетал на обочины», — отмечается в сообщении МВД.
В результате 39-летний водитель снегохода наехал на снежный вал и остановился. Полицейские задержали мужчину, который отказался от освидетельствования на состояние опьянения. В его отношении составлено 6 административных протоколов.