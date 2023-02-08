Более 30 автомобилей столкнулись в Китае из-за снегопада

Свыше 30 автомобилей в среду утром столкнулись в провинции Ганьсу на северо-западе КНР из-за плохих погодных условий, связанных со снегопадом. Об этом сообщает China Central Television.

По его сведениям, в результате масштабного ДТП в районе города Ланьчжоу произошло возгорание некоторых автомобилей. Среди водителей и пассажиров есть пострадавшие.