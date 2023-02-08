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1 час назад

СМИ: более 30 автомобилей столкнулись в Китае из-за снегопада, есть пострадавшие

ТАСС

Свыше 30 автомобилей в среду утром столкнулись в провинции Ганьсу на северо-западе КНР из-за плохих погодных условий, связанных со снегопадом. Об этом сообщает China Central Television.

Более 30 автомобилей столкнулись в Китае из-за снегопада
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его сведениям, в результате масштабного ДТП в районе города Ланьчжоу произошло возгорание некоторых автомобилей. Среди водителей и пассажиров есть пострадавшие.

На место происшествия, как отмечается, прибыли медики, полиция, пожарные и представители местных властей. Согласно официальным данным, поблизости зафиксирован еще целый ряд менее значительных ДТП.

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