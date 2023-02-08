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3 часа назад

Красноярец врезался в машину полицейских, чтобы избежать ограбления

Газета.Ruиещё 1

Житель Красноярска врезался в полицейскую машину, чтобы спастись от вооруженных грабителей, сообщает краевое ГУ МВД России. Кадры ДТП опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

Водитель врезался в полицейскую машину, чтобы спастись от грабителей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Молодой человек познакомился с девушкой в интернете и договорился о встрече у нее дома в микрорайоне «Солнечный». Подъехав туда в 4 часа утра, дозвониться до подруги он не смог. В это же время к нему подошли незнакомые парень с девушкой и попросили подвезти. В дороге пассажир достал нож и потребовал деньги, но наличных у водителя не оказалось, и грабители разрешили ему доехать до банкомата.

В какой-то момент молодой человек заметил машину сотрудников ППС и решил устроить ДТП, чтобы таким образом попросить о помощи. Выскочив из автомобиля, он побежал к полицейским и попросил задержать пассажиров, обещая объяснить все позже.

Полицейские задержали ранее судимого 28-летнего мужчину и 21-летнюю девушку. Выяснилось, что они заранее спланировали ограбление и специально пригласили молодого человека к себе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 по ст. 162 УК РФ «Разбой».

ДТП,МВД России,
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