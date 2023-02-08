Водитель врезался в полицейскую машину, чтобы спастись от грабителей

Молодой человек познакомился с девушкой в интернете и договорился о встрече у нее дома в микрорайоне «Солнечный». Подъехав туда в 4 часа утра, дозвониться до подруги он не смог. В это же время к нему подошли незнакомые парень с девушкой и попросили подвезти. В дороге пассажир достал нож и потребовал деньги, но наличных у водителя не оказалось, и грабители разрешили ему доехать до банкомата.