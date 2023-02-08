В Пакистане 25 человек погибли в ДТП с автобусом и легковушкой

Автомобильная авария с участием автобуса и легкового автомобиля унесла жизни 25 человек на севере Пакистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пакистанский новостной канал Ary News.
"По меньшей мере 25 человек погибли и еще несколько получили травмы, когда пассажирский автобус столкнулся лоб в лоб с автомобилем на Каракорумском шоссе в городе Чилас в Гилгит-Балтистане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после столкновения пассажирский автобус и легковой автомобиль упали в глубокую пропасть. Всего в автобусе находилось 45 человек. Спасатели смогли оказать помощь пострадавшим пассажирам и отправить их в ближайшую больницу. Причины трагедии устанавливаются.
Ранее стало известно, что в Калуге пассажир повредил глаз таксисту в ответ на просьбу заплатить за проезд.