Шесть туристов погибли в результате ДТП с автобусом в Малайзии

В среду, восьмого февраля, в Малайзии произошла смертельная авария с автобусом, в котором находились туристы, передает Общественная служба новостей.
Как отметил представитель пожарной части, автобус с путешественниками влетел в отбойник. Согласно информации представителей экстренных служб, на место ДТП уже выехала пожарная машина и шесть спасателей.
Уточняется, что на момент происшествия в транспорте были 14 человек. Представитель пожарной части подтвердил смерть шести путешественников и подчеркнул, что тела погибших отдали полицейским.