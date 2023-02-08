Шесть туристов погибли в результате ДТП с автобусом в Малайзии

В среду, восьмого февраля, в Малайзии произошла смертельная авария с автобусом, в котором находились туристы, передает Общественная служба новостей.

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Как отметил представитель пожарной части, автобус с путешественниками влетел в отбойник. Согласно информации представителей экстренных служб, на место ДТП уже выехала пожарная машина и шесть спасателей.