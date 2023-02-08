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1 час назад

Шесть туристов погибли в результате ДТП с автобусом в Малайзии

Газета.Ru

В среду, восьмого февраля, в Малайзии произошла смертельная авария с автобусом, в котором находились туристы, передает Общественная служба новостей.

Шесть туристов погибли в результате ДТП с автобусом в Малайзии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил представитель пожарной части, автобус с путешественниками влетел в отбойник. Согласно информации представителей экстренных служб, на место ДТП уже выехала пожарная машина и шесть спасателей.

Уточняется, что на момент происшествия в транспорте были 14 человек. Представитель пожарной части подтвердил смерть шести путешественников и подчеркнул, что тела погибших отдали полицейским.

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