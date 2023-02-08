Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
1 час назад

В прокуратуре сообщили подробности ДТП на Мичуринском проспекте

Вечерняя Москваиещё 2

Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств столкновения двух легковых автомобилей на Мичуринском проспекте. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 8 февраля.

Mercedes столкнулся с BMW в Москве
Фото: Telegram / Прокуратура МосквыTelegram / Прокуратура Москвы

По ее словам, водитель «Мерседеса» при пересечении перекрестка не уступил дорогу автомобилю «БМВ». По предварительным данным, пяти людям была оказана медицинская помощь. Пассажиру автомобиля «БМВ» понадобилась госпитализация.

Прокуратура контролирует принятие процессуального решения по факту ДТП.

Еще одно ДТП произошло в центре столицы на улице Охотный Ряд. Столкнулись два автомобиля.

ДТП,BMW,Mercedes-Benz,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители