Семь машин столкнулись на МКАД в районе Осташковского шоссе

Семь автомобилей попали в аварию на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«На внешней стороне 89-го км МКАД (в районе Осташковского шоссе) произошло массовое ДТП — столкнулись семь автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Департамент транспорта Москвы

Судя по фото, в дорожно-транспортное происшествие попали несколько легковых автомобилей, включая такси. У машин небольшие повреждения кузова. Движение в районе аварии не затруднено.