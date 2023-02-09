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50 минут назад

Семь автомобилей столкнулись на МКАД в районе Осташковского шоссе

Газета.Ruиещё 3

Семь автомобилей попали в аварию на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Семь машин столкнулись на МКАД в районе Осташковского шоссе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На внешней стороне 89-го км МКАД (в районе Осташковского шоссе) произошло массовое ДТП — столкнулись семь автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Департамент транспорта Москвы

Судя по фото, в дорожно-транспортное происшествие попали несколько легковых автомобилей, включая такси. У машин небольшие повреждения кузова. Движение в районе аварии не затруднено.

Ранее сообщалось, что в Казани безбилетным пассажирам общественного транспорта, которых еще называют «зайцами», контролеры стали выдавать морковь.

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