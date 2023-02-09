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57 минут назад

В Санкт-Петербурге автобус протаранил четыре автомобиля

Газета.Ru

Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла вечером 9 февраля в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

В Санкт-Петербурге автобус протаранил четыре автомобиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария произошла на проспекте Юрия Гагарина. Пассажирский автобус врезался в четыре легковых автомобиля. Машины в момент ДТП были припаркованы у обочины дороги.

По предварительной информации, водителю стало плохо, он потерял управление и автобус врезался в автомобили. Полиция выясняет обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее сообщалось, что основатель сети магазинов одежды Sela Борис Остроброд погиб в результате автомобильной аварии в Латвии.

ДТП,Борис Остроброд,
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