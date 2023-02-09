В Санкт-Петербурге автобус протаранил четыре автомобиля

Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла вечером 9 февраля в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

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Авария произошла на проспекте Юрия Гагарина. Пассажирский автобус врезался в четыре легковых автомобиля. Машины в момент ДТП были припаркованы у обочины дороги.

По предварительной информации, водителю стало плохо, он потерял управление и автобус врезался в автомобили. Полиция выясняет обстоятельства произошедшей аварии.