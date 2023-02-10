В Москве мужчину насмерть придавило двумя грузовиками

Мужчину насмерть зажало между двумя «Газелями» на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает столичное управление ГИБДД в официальном Telegram-канале.

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По данным Госавтоинспекции, примерно в 6:30 в пятницу, 10 февраля, два грузовых автомобиля остановились посреди шоссе для буксировки одного из них. В момент, когда между грузовиками находился мужчина, в них врезался на большой скорости автомобиль такси.

«В результате ДТП водитель автомобиля "Газель", находившийся между двумя автомобилями, погиб на месте, водитель такси с травмами различной степени тяжести госпитализирован», — подчеркнули в ГИБДД.