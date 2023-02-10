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1 час назад

В Москве мужчину насмерть придавило двумя грузовиками

Никита Бородкин

Мужчину насмерть зажало между двумя «Газелями» на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает столичное управление ГИБДД в официальном Telegram-канале.

В Москве мужчину насмерть придавило двумя грузовиками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Госавтоинспекции, примерно в 6:30 в пятницу, 10 февраля, два грузовых автомобиля остановились посреди шоссе для буксировки одного из них. В момент, когда между грузовиками находился мужчина, в них врезался на большой скорости автомобиль такси.

«В результате ДТП водитель автомобиля "Газель", находившийся между двумя автомобилями, погиб на месте, водитель такси с травмами различной степени тяжести госпитализирован», — подчеркнули в ГИБДД.

Столичный Дептранс в своем Telegram-канале опубликовал момент аварии — на кадрах видно, что «Газели» стояли с аварийными огнями. По данным департамента, автомобильное движение в районе аварии было временно нарушено — проезд осуществлялся лишь по двум полосам из пяти. Сейчас вся дорога открыта для автомобилей.

ДТП,ГИБДД,
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