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1 час назад

Военная колонна попала в ДТП на российской трассе

Lenta.ru

ДТП с участием военной колонны произошло на автодороге КольчугиноКиржач во Владимирской области, последствия аварии сняли на видео. Об этом сообщает паблик «Подслушано Кольчугино» в социальной сети «ВКонтакте».

Видеозапись, предположительно, сделана на месте происшествия. На кадрах видно три темно-зеленых бензовоза, один из которых свалился в кювет.

Очевидцы считают, что аварию мог спровоцировать водитель легковушки, который, по их мнению, нарушил скоростной режим на трассе. Они выложили в соцсети фотографию перевернутого автомобиля марки Renault синего цвета.

На момент написания материала комментариев от управления МВД России по Владимирской области в связи с ДТП не поступило.

Ранее на Ленинградском шоссе в Москве водителя «Газели» зажало между двумя грузовиками. Мужчина скончался от полученных травм.

ДТП,Видео,Renault,МВД России,
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