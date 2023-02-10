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3 часа назад

Парковщик разбил два спорткара Lamborghini общей стоимостью более $1 млн

Газета.Ru

В Австралии парковщик разбил два спорткара Lamborghini общей стоимостью более $1 млн, пишет LADBible.

Парковщик разбил два спорткара Lamborghini стоимостью $1 млн
Фото: соцсетисоцсети

Владельцем одной из машин оказался предприниматель Лоуренс Эскаланте, который в этот момент находился в казино на вечеринке. Парковщик, устроивший ДТП, был в растерянности от произошедшего и пожаловался, что перепутал педали газа и тормоза.

«Видишь, эти две педали слишком близко друг к другу», — посетовал он.

Представители казино, в котором работал парковщик, подтвердили инцидент и сообщили, что обошлось без пострадавших. В настоящее время начато расследование ДТП.

«Безопасность членов команды и гостей остается нашим приоритетом. Мы проводим полную оценку инцидента вместе с причастными к нему лицами», — говорится в заявлении.

О том, понесет ли парковщик материальную ответственность, пока не сообщается.

Ранее водитель разбил Ford GT стоимостью $700 тыс., потому что не знал, как им управлять.

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