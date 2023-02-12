Автомобиль с шестью пассажирами в салоне загорелся на Ставрополье

Автомобиль, в котором находилось 6 пассажиров, загорелся на трассе в Ставропольском крае. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
«12 февраля около 7 утра на 484-м км федеральной автодороги «Астрахань — Элиста — Ставрополь» водитель универсала Opel Zafira по неустановленным пока причинам не справился с управлением, съехал с дороги кювет и врезался в дерево», — говорится в сообщении.
После столкновения с деревом машина загорелась, но пассажиры и водитель успели покинуть салон. Автомобиль полностью сгорел. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.