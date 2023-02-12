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42 минуты назад

Автомобиль с шестью пассажирами в салоне загорелся на Ставрополье

Газета.Ruиещё 1

Автомобиль, в котором находилось 6 пассажиров, загорелся на трассе в Ставропольском крае. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автомобиль с шестью пассажирами в салоне загорелся на Ставрополье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«12 февраля около 7 утра на 484-м км федеральной автодороги «Астрахань — Элиста — Ставрополь» водитель универсала Opel Zafira по неустановленным пока причинам не справился с управлением, съехал с дороги кювет и врезался в дерево», — говорится в сообщении.

После столкновения с деревом машина загорелась, но пассажиры и водитель успели покинуть салон. Автомобиль полностью сгорел. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

ДТП,Opel Zafira,Opel,ГИБДД,
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