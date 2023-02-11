Смертельное ДТП в Рязанской области: Погибли четыре человека

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 10 февраля на 218-м километре трассы Р-22 в Михайловском районе. На дороге столкнулись тягач Scania и отечественный автомобиль « Лада Приора ». В результате происшествия погибли водитель и три пассажира « Лады ».

В начале февраля два человека погибли в автоаварии с участием легковушки и грузовика в Хасавюртовском районе Дагестана. 48-летний водитель LADA Granta создал помеху большегрузу. В результате 56-летний водитель «МАЗ» потерял управление и выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с легковушкой. Водитель «ВАЗ-2114» и его 24-летний пассажир погибли на месте. Еще один пассажир LADA, 18-летний молодой человек был направлен в медицинское учреждение.