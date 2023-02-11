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1 час назад

Смертельное ДТП в Рязанской области: Погибли четыре человека

Елена Прошина

В Рязанской области легковой автомобиль столкнулся с большегрузом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное Управление ГИБДД.

Смертельное ДТП в Рязанской области: Погибли четыре человека
Фото: ТАССТАСС

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 10 февраля на 218-м километре трассы Р-22 в Михайловском районе. На дороге столкнулись тягач Scania и отечественный автомобиль «Лада Приора». В результате происшествия погибли водитель и три пассажира «Лады».

Правоохранительные органы выясняют причины автоаварии и личности участников ДТП.

В начале февраля два человека погибли в автоаварии с участием легковушки и грузовика в Хасавюртовском районе Дагестана. 48-летний водитель LADA Granta создал помеху большегрузу. В результате 56-летний водитель «МАЗ» потерял управление и выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с легковушкой. Водитель «ВАЗ-2114» и его 24-летний пассажир погибли на месте. Еще один пассажир LADA, 18-летний молодой человек был направлен в медицинское учреждение.

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