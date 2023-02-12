Кроссовер Toyota врезался в маршрутку в Новосибирске

В Академгородке Новосибирска произошла авария с участием маршрутного такси, в ДТП никто не пострадал. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

Авария произошла в субботу вечером, 11 февраля, на пересечении проспекта Академика Лаврентьева и улицы Куталадзе в Академгородке, водитель кроссовера Toyota Kluger врезался в пассажирскую маршрутку №52.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал, ДТП оформлено с материальным ущербом.