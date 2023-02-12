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55 минут назад

Mercedes разломило надвое: В Москве произошла авария

Елена Прошина

На Боровском шоссе в Москве произошла авария с участием автомобиля Mercedes. Автомобиль разломило надвое после столкновения со столбом. Три человека получили ранения, передает РЕН.ТВ.

Mercedes разломило надвое: В Москве произошла авария
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, автомобиль двигался по шоссе с огромной скоростью, а водитель не справился с управлением. Свидетелей происшествия нет, камеры видеонаблюдения на этом участке также отсутствуют. Следователям будет тяжело установить причины и обстоятельства происшествия. Водитель и два пассажира легковой машины получили ранения, в данный момент они находятся в больнице. На место инцидента уже прибыли дорожная автоинспекция и экстренные службы.

Движение в районе аварии продолжается.

ДТП,Авария на Боровском шоссе ,
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