Mercedes разломило надвое: В Москве произошла авария

Как говорится в публикации, автомобиль двигался по шоссе с огромной скоростью, а водитель не справился с управлением. Свидетелей происшествия нет, камеры видеонаблюдения на этом участке также отсутствуют. Следователям будет тяжело установить причины и обстоятельства происшествия. Водитель и два пассажира легковой машины получили ранения, в данный момент они находятся в больнице. На место инцидента уже прибыли дорожная автоинспекция и экстренные службы.