Mercedes-Benz разорвало пополам в момент ДТП в Москве

Седан Mercedes-Benz разорвало пополам во время дорожно-транспортного происшествия в Москве. Об этом сообщает ren.tv.
Отмечается, что авария произошла на Боровском шоссе. Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением на заснеженной, трассе и машина въехала в столб. Ее разорвало на две части.
Водитель и два пассажира автомобиля госпитализированы. Установить причины и обстоятельства аварии будет довольно сложно, поскольку ни свидетелей столкновения, ни камер видеонаблюдения на месте происшествия нет.
Ранее стало известно, что в Москве при столкновении легкового автомобиля с трамваем пострадал ребенок.