Mercedes-Benz разорвало пополам в момент ДТП в Москве

Седан Mercedes-Benz разорвало пополам во время дорожно-транспортного происшествия в Москве. Об этом сообщает ren.tv.

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Отмечается, что авария произошла на Боровском шоссе. Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением на заснеженной, трассе и машина въехала в столб. Ее разорвало на две части.

Водитель и два пассажира автомобиля госпитализированы. Установить причины и обстоятельства аварии будет довольно сложно, поскольку ни свидетелей столкновения, ни камер видеонаблюдения на месте происшествия нет.