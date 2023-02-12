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1 час назад

Автомобиль Mercedes-Benz разорвало пополам в момент ДТП в Москве

Газета.Ru

Седан Mercedes-Benz разорвало пополам во время дорожно-транспортного происшествия в Москве. Об этом сообщает ren.tv.

Mercedes-Benz разорвало пополам в момент ДТП в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что авария произошла на Боровском шоссе. Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением на заснеженной, трассе и машина въехала в столб. Ее разорвало на две части.

Водитель и два пассажира автомобиля госпитализированы. Установить причины и обстоятельства аварии будет довольно сложно, поскольку ни свидетелей столкновения, ни камер видеонаблюдения на месте происшествия нет.

Ранее стало известно, что в Москве при столкновении легкового автомобиля с трамваем пострадал ребенок.

ДТП,Mercedes-Benz,
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