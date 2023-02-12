В Саратове машина провалилась под лед

Легковой автомобиль провалился под лед Волги в Гагаринском районе Саратова, в результате один человек погиб, еще один пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

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Инцидент произошел в ночь на 12 февраля около базы отдыха "Энергия" в поселке Усть-Курдюм. "Произошел выезд легкового автомобиля на лед с последующим утоплением. Пострадали два человека, взрослые [один из них умер]", - написал министр.

Он уточнил, что погиб 42-летний мужчина. 39-летнего гражданина с переохлаждением в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.