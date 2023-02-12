Официальный Telegram-канал Департамента транспорта Москвы опубликовал видео момента аварии с автомобилем Tesla.
Судя по кадрам видео, на перекресток выехал автомобиль, который собирался проехать прямо. В этот момент в пассажирскую сторону машины на высокой скорости врезался электрокар Tesla, который после удара въехал в столб. О том, работал ли светофор на перекрестке в момент ДТП, неизвестно.
Авария произошла на Волгоградском проспекте в районе дома 181к1. Электромобиль получил сильные повреждения кузова. В Tesla, помимо водителя, находились двое детей. На месте работают оперативные службы города.
Ранее сообщалось, что автомобиль с шестью пассажирами в салоне загорелся на Ставрополье.