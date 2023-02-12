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13 минут назад

Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла на МКАД

Газета.Ru

На Московской кольцевой автодороге столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла на МКАД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На внутренней стороне 61-го км МКАД (после пересечения Рублевского шоссе) столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Судя по видео, распространенному каналом, водитель внедорожника не успел затормозить перед образовавшимся на МКАДе затором и въехал в Renault Kaptur, который в свою очередь ударил еще один автомобиль. Внедорожник проехал вперед и протаранил еще одну машину.

Обстоятельства аварии устанавливаются. В районе ДТП три полосы из пяти закрыты для проезда транспорта.

ДТП,Renault Kaptur,Renault,
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