Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла на МКАД

На Московской кольцевой автодороге столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 61-го км МКАД (после пересечения Рублевского шоссе) столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Судя по видео, распространенному каналом, водитель внедорожника не успел затормозить перед образовавшимся на МКАДе затором и въехал в Renault Kaptur, который в свою очередь ударил еще один автомобиль. Внедорожник проехал вперед и протаранил еще одну машину.