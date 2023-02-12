Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Пассажиры автобуса попали в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень

Ura.Ru

На трассе Екатеринбург-Тюмень 12 февраля в 15:30 автобус Kia столкнулся с легковым автомобилем Mazda. В автобусе находились 30 человек, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

Пассажиры автобуса попали в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень
Фото: Ura.RuUra.Ru

«По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку», — говорится в сообщении.

Авария произошла на 24-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень.

В Госавтоинспекции рассказали, что автобусом управлял 51-летний мужчина. Легковым автомобилем управлял 36-летний водитель. В ДТП никто не пострадал.

«Установлено, что автобус двигался по маршруту Слобода Туринская-Екатеринбург. По данному происшествию организована проверка», — добавили в ведомстве.

ДТП,Mazda,Kia,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители