Водитель насмерть сбил человека, пока искал слетевший с ноги шлепанец

В Курганской области водитель не заметил пешехода, поскольку в машине искал потерянный шлепанец. Об этом мужчина рассказал в суде, где его признали виновным в смертельном ДТП, сообщает URA.RU.
Подсудимый объяснил, что во время езды с его ноги слетел шлепанец, который застрял под педалью газа. Мужчина попытался достать обувь, отвлекся от управления и, не успев затормозить, наехал на человека. Спустя несколько дней после ДТП пешеход скончался в больнице от полученных травм.
По словам свидетелей, до ДТП они видели водителя Mitsubishi Lancer пьющим алкоголь у магазина. После аварии инспекторы ГИБДД выявили у водителя состояние опьянения (1,169 мг/л).
Суд постановил признать водителя виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении.