Водитель насмерть сбил человека, пока искал слетевший с ноги шлепанец

В Курганской области водитель не заметил пешехода, поскольку в машине искал потерянный шлепанец. Об этом мужчина рассказал в суде, где его признали виновным в смертельном ДТП, сообщает URA.RU.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Подсудимый объяснил, что во время езды с его ноги слетел шлепанец, который застрял под педалью газа. Мужчина попытался достать обувь, отвлекся от управления и, не успев затормозить, наехал на человека. Спустя несколько дней после ДТП пешеход скончался в больнице от полученных травм.

По словам свидетелей, до ДТП они видели водителя Mitsubishi Lancer пьющим алкоголь у магазина. После аварии инспекторы ГИБДД выявили у водителя состояние опьянения (1,169 мг/л).