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59 минут назад

Курганец насмерть сбил человека, когда искал в машине шлепанец

Газета.Ruиещё 2

В Курганской области водитель не заметил пешехода, поскольку в машине искал потерянный шлепанец. Об этом мужчина рассказал в суде, где его признали виновным в смертельном ДТП, сообщает URA.RU.

Водитель насмерть сбил человека, пока искал слетевший с ноги шлепанец
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Подсудимый объяснил, что во время езды с его ноги слетел шлепанец, который застрял под педалью газа. Мужчина попытался достать обувь, отвлекся от управления и, не успев затормозить, наехал на человека. Спустя несколько дней после ДТП пешеход скончался в больнице от полученных травм.

По словам свидетелей, до ДТП они видели водителя Mitsubishi Lancer пьющим алкоголь у магазина. После аварии инспекторы ГИБДД выявили у водителя состояние опьянения (1,169 мг/л).

Суд постановил признать водителя виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении.

ДТП,Mitsubishi Lancer,Mitsubishi,ГИБДД,
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