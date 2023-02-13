Студент на Mercedes насмерть сбил женщину на переходе

На севере Москвы студент МГУ за рулем Mercedes-Benz насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, сообщает РЕН ТВ.

Фото: Телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ» Телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

ДТП произошло 12 февраля на улице Фестивальная. Как рассказали в столичной прокуратуре, водитель Mercedes-Benz 2003 года рождения наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм женщина 1974 года рождения скончалась на месте. По информации источника РЕН ТВ, за рулем иномарки находился первокурсник МГУ.