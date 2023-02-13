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1 час назад

РЕН ТВ: первокурсник МГУ на Mercedes насмерть сбил женщину

Газета.Ruиещё 5

На севере Москвы студент МГУ за рулем Mercedes-Benz насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, сообщает РЕН ТВ.

Студент на Mercedes насмерть сбил женщину на переходе
Фото: Телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»Телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

ДТП произошло 12 февраля на улице Фестивальная. Как рассказали в столичной прокуратуре, водитель Mercedes-Benz 2003 года рождения наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм женщина 1974 года рождения скончалась на месте. По информации источника РЕН ТВ, за рулем иномарки находился первокурсник МГУ.

«Прокуратура также поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, принятие решения о возбуждении уголовного дела и привлечение виновного лица к ответственности», — отметили в прокуратуре.

ДТП,Mercedes-Benz,МГУ,
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