Водитель автобуса выстрелил в не оплативших проезд пассажиров

Водитель автобуса открыл стрельбу из травматического пистолета по двум пассажирам в ходе конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Росгвардия Петербурга».

«На Вокзальной улице в пос. Сиверский Гатчинского района два пассажира и водитель маршрутного автобуса повздорили из-за оплаты проезда. В ход пошли кулаки. Водитель автобуса произвел в хулиганов несколько выстрелов из своего травматического пистолета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшим удалось завладеть пистолетом и выстрелить в водителя. После этого хулиганы скрылись на седане «ГАЗ 3110». Сотрудники «Росгвардии» обнаружили автомобиль, на котором скрылись злоумышленники. Позже разыскиваемые были задержаны. Водитель автобуса попал в больницу, нарушители тоже — с ранами лица и ноги. После оказания помощи, хулиганов доставили в отделение полиции.