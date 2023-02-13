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1 час назад

Водитель автобуса расстрелял из пистолета пассажиров, не оплативших проезд

Газета.Ruиещё 2

Водитель автобуса открыл стрельбу из травматического пистолета по двум пассажирам в ходе конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Росгвардия Петербурга».

Водитель автобуса выстрелил в не оплативших проезд пассажиров
Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга ️Росгвардия Санкт-Петербурга ️

«На Вокзальной улице в пос. Сиверский Гатчинского района два пассажира и водитель маршрутного автобуса повздорили из-за оплаты проезда. В ход пошли кулаки. Водитель автобуса произвел в хулиганов несколько выстрелов из своего травматического пистолета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшим удалось завладеть пистолетом и выстрелить в водителя. После этого хулиганы скрылись на седане «ГАЗ 3110». Сотрудники «Росгвардии» обнаружили автомобиль, на котором скрылись злоумышленники. Позже разыскиваемые были задержаны. Водитель автобуса попал в больницу, нарушители тоже — с ранами лица и ноги. После оказания помощи, хулиганов доставили в отделение полиции.

ДТП,ГАЗ 3110,Росгвардия,
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