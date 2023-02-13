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35 минут назад

Число смертельных аварий на МКАД уменьшилось в два раза

Motor.ru

За три года количество смертельных ДТП на МКАД сократилось вдвое. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря нескольким мерам: новой модели прогноза и предотвращения ДТП, новым правилам и современным комплексам фото- и видеофиксации.

Число смертельных аварий на МКАД с 2020 года уменьшилось в два раза
Фото: © Мэр Москвы Сергей Собянин / Telegram© Мэр Москвы Сергей Собянин / Telegram

Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря нескольким мерам: новой модели прогноза и предотвращения ДТП, новым правилам и современным комплексам фото- и видеофиксации.

По МКАД ежедневно проезжает около одного миллиона автомобилей. Повысить уровень безопасности на загруженной дороге позволил ряд решений. Так, власти внедрили новую модель мoдель прoгноза и прeдотвращения аварий, ввели новые правила проезда грузовиков. Постоянно ведется регулировка схемы движения.

Кроме этого, снижают аварийность современные комплексы фото- и видеофиксации, которых на МКАД действует почти 270. Сыграли роль и интерактивные табло, предупреждающие об авариях и дорожных работах впереди.

Число дорожных аварий сократилось в 2022 году и в целом по России. С января по ноябрь число ДТП упало на 5,2 процента, пострадавших в них людей — на 5,3 процента, погибших — на 5,7 процента, сообщало МВД. Чаще всего аварии провоцируют нарушители скоростного режима и правил проезда перекрестков.

По данным Страхового Дома ВСК, самыми «аварийными» марками машин в России в прошлом году стали Lada/ВАЗ: на них пришлось 19 процентов всех обращений по ОСАГО. На втором месте оказались Toyota, а третье заняли Hyundai.

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