Два человека пострадали в аварии с тремя автомобилями в Москве

Автомобили марки Ford, Audi и Hyundai столкнулись в районе дома 31 на Новосходненском шоссе в Москве, передает «360» со ссылкой на свой источник. Известно о двух пострадавших.
Как отметил источник телеканала, Ford и Audi столкнулись «лоб в лоб». По предварительным данным, третий автомобиль, Hyundai, зацепило в момент ДТП. Машину унесло в сугроб.
Помощь потребовалась двум людям. Одного пострадавшего увезли в больницу.
Ранее «Парламентская газета» информировала о регионах с меньшим количеством «пьяных» аварий. По данным Общественной палаты РФ, в список вошли Чеченская Республика, Республика Дагестан, Ростовская и Томская области. Ни одной аварии с участием водителя в состоянии алкогольного опьянения не произошло в Чукотском автономном округе.