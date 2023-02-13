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2 часа назад

Два человека пострадали в аварии с тремя автомобилями в Москве

Парламентская газета

Автомобили марки Ford, Audi и Hyundai столкнулись в районе дома 31 на Новосходненском шоссе в Москве, передает «360» со ссылкой на свой источник. Известно о двух пострадавших.

Два человека пострадали в аварии с тремя автомобилями в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

Как отметил источник телеканала, Ford и Audi столкнулись «лоб в лоб». По предварительным данным, третий автомобиль, Hyundai, зацепило в момент ДТП. Машину унесло в сугроб.

Помощь потребовалась двум людям. Одного пострадавшего увезли в больницу.

Ранее «Парламентская газета» информировала о регионах с меньшим количеством «пьяных» аварий. По данным Общественной палаты РФ, в список вошли Чеченская Республика, Республика Дагестан, Ростовская и Томская области. Ни одной аварии с участием водителя в состоянии алкогольного опьянения не произошло в Чукотском автономном округе.

ДТП,Hyundai,Audi,Ford,Общественная палата России,
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