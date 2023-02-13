Два человека пострадали в аварии с тремя автомобилями в Москве

Автомобили марки Ford, Audi и Hyundai столкнулись в районе дома 31 на Новосходненском шоссе в Москве, передает «360» со ссылкой на свой источник. Известно о двух пострадавших.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

Как отметил источник телеканала, Ford и Audi столкнулись «лоб в лоб». По предварительным данным, третий автомобиль, Hyundai, зацепило в момент ДТП. Машину унесло в сугроб.

Помощь потребовалась двум людям. Одного пострадавшего увезли в больницу.